Ops! Mobile, l'attivazione della SIM avviene in un lampo grazie allo SPID

Proseguono le novità dal nuovo operatore telefonico italiano OPS! Mobile, che ha debuttato nel nostro paese la scorsa settimana. Con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook, l’operatore ha comunicato che da oggi è disponibile un nuovo sistema per attivare le SIM.

In particolare, dopo aver ricevuto la SIM si può procedere con l’attivazione tramite il proprio SPID. “*Fai swipe e scopri come entrare nel mondo OPS! Mobile in 1, 2, 3... passi! Flic, clic - la tua SIM è già in viaggio verso casa tua. Ding dong! Ricevila comodamente sul tuo divano.Attivala con lo SPID in un lampo e... BOOM! Sei pronto a navigare con la tariffa più easy del pianeta! Non è magia, è OPS! Mobile” si legge nel post, che spiega di fatto passo passo gli step da seguire per poter godere una delle offerte.

OPS! Mobile parte da 2 Euro al mese per la tariffa “OPS Alarm” che include 100 minuti, 100 SMS e 500 megabyte di internet per sempre, con costo di attivazione una tantum di 15 Euro e spedizione gratuita. Per coloro che necessitano di più gigabyte, invece, è disponibile “Ops Senior” che costa 4,99 Euro al mese ed include minuti illimitati, 50 SMS e 20GB, con costo di attivazione pari a 20 Euro. A 7,50 Euro invece troviamo “OPS Smart 75”, che a 7,50 Euro include minuti illimitati, 75 SMS e 75 gigabyte di internet, con 20 Euro per l’attivazione da pagare una tantum. Sempre in ambito consumer, è disponibile a 9,99 Euro al mese “OPS Special 150” che include minuti illimitati, 100 SMS e 150GB, con costo di attivazione di 20 Euro.