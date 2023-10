Dall'opzione PPV alla formula ricaricabile: come funzionerà il canale della Serie A?

Mentre siamo in attesa dell’esito delle offerte dei broadcaster per i diritti tv della Serie A, che saranno presentate nell’assemblea di Lega in programma oggi 16 Ottobre 2023, si continua a parlare della possibile creazione di un canale della Serie A, di cui ha discusso anche il presidente Casini nelle scorse ore.

E se negli scorsi giorni erano spuntati i possibili prezzi per gli abbonamenti del canale della Serie A, che secondo Il Sole 24 Ore potrebbero partire da 20 Euro al mese per arrivare ad un’opzione Platinum da 30 Euro al mese in grado di garantire la visione su due dispositivi, in un nuovo articolo pubblicato dai colleghi di Calcio e Finanza parlano delle possibili opzioni sul tavolo.

Nella fattispecie, non è da escludere la via che porta al pay per view: l’opzione era già stata sperimentata con Mediaset Premium in passato e di recente è stata rilanciata anche da DAZN con il box. Gli utenti, sostanzialmente, potrebbero essere in grado di comprare solo la partita che interessa, ma non è da escludere la possibile proposta di un pacchetto in grado di garantire solo la visione delle partite della propria squadra del cuore.

Si parla anche di una formula così detta “ricaricabile”: caricando del credito sul proprio account, si andrebbe a pagare solo a seconda delle partite che si guardano.

Ovviamente però tutto è legato all’esito delle trattative con i broadcaster, e ne sapremo di più solo nei prossimi giorni.