Ora anche Whatsapp e Instagram permettono di esportare i propri dati, ecco cosa vuol dire

Si cominciano a vedere i primi frutti del GDPR, la maxi-regolamentazione europea che rivoluziona la tutela della privacy. Ora Instagram ha reso disponibile un tool chiamato Data Download adempiendo al nuovo principio di portabilità dei dati personali. Sarà possibile scaricare tutte le proprie informazioni e caricarle su social network concorrenti.

Lo strumento è accessibile a questo link, a cui potete comunque facilmente accedere andando direttamente nella sezione privacy e sicurezza del vostro profilo Instagram.

Fatta la richiesta, il social vi invierà per email lo storico delle vostre informazioni in suo possesso. Cosa vuol dire? Tutto: foto caricate, video, info biografiche, commenti fatti, i messaggi inviati e via dicendo. La procedure potrà richiedere fino ad un massimo di 48h, avverte Instagram. Inoltre una volta effettuata la richiesta non sarà possibile inviarne una seconda (per avere i dati più recenti) finché la prima non sarà stata completata dal social.

Perché questa possibilità? Si tratta di una conseguenza del nuovo GDPR - General Data Protection Regulation che, all'articolo 20, introduce il principio di portabilità dei dati.

Cosa prevede questo nuovo vero e proprio diritto attribuito dall'Unione Europea ai suoi cittadini:

In primo luogo viene dato agli utenti un potere di controllo estremamente efficace, stando al GDPR -ed è proprio questo il senso del tool introdotto da Instagram- gli utenti europei hanno la possibilità di ottenere un sotto insieme di tutte le proprie informazioni fornite al social, in modo da conoscere esattamente quanto l'azienda sappia di loro. Questo dettagliato report deve essere di facile lettura.

Ma non solo, il GDPR permette agli utenti di inviare i dati da un fornitore di servizi ad un altro. Cosa significa? Dovesse nascere un valido competitor di Instagram sarà possibile esportare il proprio profilo virtuale sulla nuova piattaforma, senza partire da zero o perdere lo storico della "propria vita digitale". La ratio è chiara: si vuole facilitare la concorrenza, rendendo piattaforme come Facebook e Instagram sempre meno colossi di granito e sempre più attori che agiscono in un contesto di concorrenza totale, e non di monopolio. Basterà?

Anche Whatsapp ha annunciato un tool in tutto e per tutto simile a quello di Instagram. Nei prossimi mesi sarà già possibile farsi un'idea di come cambierà il mercato dei grossi colossi del web a fronte delle novità imposte dall'UE.