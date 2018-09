Ora legale ottobre 2018: ecco quando si passa all'ora solare in Italia

Come avevamo già scritto in questo articolo, il Parlamento europeo sta valutando da diverso tempo se abolire o meno l'ora legale, tanto da aver recentemente condotto un sondaggio pubblico. Nonostante questo, nessuna decisione è ancora stata presa in merito. Nel frattempo, a ottobre si passa all'ora solare.

In particolare, il tutto avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, con le lancette che si dovranno spostare indietro dalle ore 3:00 alle ore 2:00. L'ora solare resterà successivamente "in vigore" fino a domenica 31 marzo 2018. Finisce così l'ora legale, che abbiamo avuto per circa 7 mesi.

Quest'anno più che mai, visto i dibattiti, è necessario spiegare i motivi di questo cambio. Innanzitutto, esso consente alle persone di godere un po' di più della luce solare, ma ci sono anche questioni legate al risparmio energetico. Infatti, visto che le giornate delle persone saranno maggiormente "illuminate" in modo naturale, per forza di cose verrà meno l'utilizzo di fonti di luce artificiale, con conseguente riduzione dei consumi.

Siamo tuttavia sicuri che tutti apprezzeranno questo cambiamento per l'ora in più di sonno, che non guasta mai. Ricordiamo che il passaggio da ora legale a ora solare è stabilito dalla direttiva 2000/84/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001.