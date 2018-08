Ora nel Play Store di Google è possibile provare i giochi prima di installarli

Dopo diverso tempo dal suo annuncio e qualche tentativo di implementarla che non è andato proprio a buon fine, finalmente ci siamo: Google ha implementato sul Play Store la feature che permette agli utenti di provare le app prima di scaricarle.

L'introduzione della nuova funzionalità è il frutto di una collaborazione tra il colosso di Mountain View e AppOnBoard; le due aziende stanno unendo le loro forze per aumentare il numero di demo disponibili con la funzione "Try Now", assicurata da un apposito banner posto di fianco al comando del download o dell'acquisto, nel caso in cui l'applicazione sia a pagamento.

Le demo messe a disposizione dagli sviluppatori non possono superare i 10 megabyte. AppOnboard è gratuito per i primi 30 giorni, a scadenza dei quali il servizio diventa a pagamento.

Nel frattempo Google, ed altri colossi come ASUS, HTC, Huawei, Lenovo, LG, LineageOS, Motorola, Samsung, Sony e ZTE, devono fare i conti con una nuova vulnerabilità scoperta su Android, altamente pericolosa e che sfrutta la porta USB del device: un team di undici scienziati ha messo alla prova gli smartphone odierni, per testare quanto questi fossero compatibili con i comandi AT Hayes, una serie di input molto semplici ideati negli anni '80, ideali per essere trasmessi dai modem e dalle linee telefoniche. Ne è risultato che quelli supportati sono più di 3500, tramite i quali gli hacker possono aggirare le difese del telefono.