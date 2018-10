Ora potete (finalmente) prenotare l'iPhone XR, il prezzo parte da 889€

Lo scorso 19 novembre assieme ai top di gamma iPhone XS e iPhone XS Max, Apple ha presentato anche una nuova linea di smartphone "entry level" chiamati iPhone XR. Oggi è finalmente prenotabile, mentre le spedizioni partiranno la prossima settimana.

Design senza cornici anche per l'iPhone XR, che sostituisce lo sblocco tramite impronta digitale con Face ID grazie ai sensori presenti sul notch —proprio come avvenuto per iPhone X e i fratelli maggiori iPhone XS e XS Max.

Passo indietro, invece, per quanto riguarda lo schermo: un LCD da 6.1 pollici, mentre sui due top di gamma troviamo degli OLED. Anche il comparto fotografico è leggermente sottotono, solo un obiettivo che, tuttavia, promette ottime prestazioni grazie al lavoro svolto da Apple sul fronte IA e machine learning. Il cuore del device è sempre il chip Apple A12 Bionic di ultima generazione che troviamo anche su iPhone XS e XS Max.

Qualche compromesso, dunque, ma l'iPhone XR rimane un device pensato per chi ha alte aspettative —ma è disposto a rinunciare a qualcosina per risparmiare un bel po' ed avere comunque il marchio con la mela in tasca.

Si parte dagli 889€ del modello base da 64GB, per arrivare a 1059€ per la versione più completa con storage da 256GB. Potete preordinarlo sullo store ufficiale di Apple a partire da oggi, le spedizioni iniziano il 26 ottobre.