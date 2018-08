Ora potete riportare in vita Windows 95 sui vostri computer e Mac, grazie ad una app

Windows 95 occupa uno spazio importante nella memoria e nei cuori di chiunque abbia avuto a che fare con un PC negli anni 90. Ben si capisce come mai uno sviluppatore abbia deciso di riportarlo in vita sui computer più moderni con un app creata ad hoc. L'effetto nostalgia è garantito.

L'app è disponibile per Windows, Mac OS e sistemi Linux; mentre il codice sorgente del progetto è stato pubblicato interamente qua. Il programma pesa appena 129MB e, come riporta il sito The Verge, incide davvero poco o nulla sulla RAM — anche avviando più programmi contemporaneamente.



Già, perhcè ci sono tutti (o quasi) i software di base del sistema operativo: Wordpad, MS Paint e perfino campo minato. Funziona tutto alla perfezione, tranne Internet Explorer. Sembra che non sia in grado di caricare nessuna pagina.



Se volete riimmergervi negli anni d'oro dei PC potete scaricare il programma a questo link. Fateci sapere nei commenti come è andata la vostra esperienza con Windows 95, ve lo ricordavate proprio così?



Non è la prima volta che qualcuno tenta di riportare in auge il popolare sistema operativo degli anni '90. Windows 95 è già stato reimmaginato più volte —qua come mobile OS, ad esempio—, installato nei sistemi più disparati e, per la cronaca, il Pentagono lo usa ancora. Già.