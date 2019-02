Ora sull'app che simula Windows 95 girano anche Doom e Wolfenstein 3D

Voglia di un po' di sano retrogaming? Buone notizie: l'app basata interamente su Javascript che emula alla perfezione (o quasi) Windows 95 ora include una vasta lista di classici degli anni 90', a partire da Doom e Wolfenstein 3D.

Ve ne avevamo parlato a suo tempo, è disponibile un programma basato su Javascript che emula il popolare OS degli anni 90 Windows 95. Da Paint, all'iconico tasto Start, per arrivare all'Internet Explorer dell'epoca. L'app sviluppata da Felix Rieseberg è un bel tuffo nella nostalgia, ed è completamente gratuita e open source. Si può raggiungere a questo link.

Ora Windows 95 - Ekectron si arricchisce anche di una componente ludica che farà la gioia degli appassionati di retrogaming: scaricando l'app troviamo già preinstallati anche Doom, Wolfenstein 3D, A10 Tank Killer, e Grand Prix Circuit. Certo, è vero: tutti giochi facilissimi da ottenere in ogni formato possibile, ma giocarli all'interno di un ecosistema che simula alla perfezione quello di Windows 95 è tutta un'altra cosa, no?

L'app pesa solo 500MB, e sfrutta Javascript Electron framework per funzionare.

C'è da dire che sia Doom che Wolfenstein 3D sono ancora protetti dalle leggi sul copyright, e nulla esclude che Rieseberg possa incorrere in qualche problema di tipo legale. I publisher non si sono mai dimostrati particolarmente bendisposti nei confronti della... fervente passione per l'emulazione dei fan. Vedremo cosa succederà questa volta.