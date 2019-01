Ora Twitter rende più semplice capire chi è l'utente che ha iniziato un thread

Per il momento in fase di testing, Twitter ha introdotto una feature chiamata Original Tweeter. Sarà possibile, per tutti, risalire alla fonte originale di un contenuto, alla prima persona che ha avviato un thread. Così si vuole rendere più semplice identificare i finti profili e gli impostori.

Una operazione di semplice chiarezza, per rendere più facile identificare chi ha avviato una qualsiasi conversazione. Sarà compito di Twitter verificare in che modo questo questo influirà sulla qualità della "conversazione pubblica" sulla piattaforma.

Sara Haider, direttrice del Product Management di Twitter, ha detto che l'azienda sta valutando nuovi strumenti per contestualizzare le discussioni, ad esempio evidenziando le risposte rilevanti in un thread, così come quelle dell'Original Tweeter, l'autore del tweet che ha iniziato la discussione. La novità è molto semplice: ora l'autore del thread ha un tag sotto al nick con scritto, letteralmente, "Original Tweeter".

La feature ha il duplice scopo di aiutare una più facile distinzione delle notizie, ed evitare il problema degli impostori —chi alimenta il fuoco di una discussione, spacciandosi per un VIP e scrivendo post in suo nome. Oggi la spunta blu è già uno strumento utile per lo scopo, ma forse per Twitter non è ancora abbastanza.

Il tag Original Tweeter è attualmente attivo per una piccola frazione di utenti, tra quelli che usano l'app di Twitter su sistemi Android o iOS.