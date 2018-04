Ora YouTube Kids può mostrare solo video approvati da persone in carne ed ossa

YouTube si è reso protagonista di alcuni spiacevoli episodi, che spaziano dallo scandalo Elsagate ad aver ospitato nel suo sito contenuti politici molto discutibili e di propaganda all'uso delle armi da fuoco.

Ma ora Google corre ai ripari: il motore di ricerca ha infatti introdotto all'interno di YouTube Kids nuovi strumenti per il parental control, volti ad evitare altri spiacevoli inconvenienti ai danni dei bambini. Sarebbero quindi quasi confermate le voci circolate nelle scorse settimane, che volevano il colosso al lavoro su una nuova app dedicata ai bambini che non avrebbe fatto uso di algoritmi.

Ora è possibile per i genitori abilitare l'opzione "approved content only", che va di fatto ad eliminare la possibilità di trovare nuovi video tramite la consueta funzione di ricerca; al suo posto ci sarà una lista di clip approvati da un team di persone in carne ed ossa, e questa selezione si estenderà anche ai video raccomandati. Sono inoltre disponibili diverse categorie tra cui scegliere, come "arts, crafts & DIY,” “gaming” e “learning", create direttamente da YouTube.

Questo rappresenta l'ennesimo tentativo da parte di Google di migliorare l'esperienza d'uso offerta dal servizio, ora in voga anche tra i più piccoli: una strada già percorsa con la recente rimozione di più di 8 milioni di video, risalente agli ultimi mesi dello scorso anno.