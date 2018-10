Ora Youtube venderà biglietti per concerti ed eventi sotto i suoi video

Youtube ora venderà biglietti assieme a Eventbrite e Ticketmaster, piattaforme leader nell'organizzazione e promozione online di eventi e concerti. L'accordo ha senso: il 44% dei teenager si informa sulle esibizioni live usando il sito di Google.

Quando nelle prossime settimane guarderete i video delle vostre band preferite su Youtube potreste notare una novità: la possibilità di acquistare i biglietti delle tournée dei vostri artisti preferiti direttamente sulla piattaforma dedicata ai video.

La nuova feature è figlia di un accordo triangolare tra Google, Ticketmaster ed Eventbrite. L'opzione sarà lanciata inizialmente sul Youtube Official Artist Channels. Per il momento l'accordo vale negli Stati Uniti d'America, ma ci aspettiamo di veder presto questa nuova possibilità anche in Europa. Del resto i motivi per cui si è pensato ad una cosa simile sono molto validi: sarebbe oltre il 44% dei teenager americani a scoprire ed informarsi sui concerti e gli eventi dei propri cantanti preferiti proprio su Youtube. Stessa cosa per il 26% dei millennial.

Tra Eventbrite e Ticketmaster, Youtube dovrebbe assicurarsi in questo modo la copertura di circa il 70% del mercato americano dei biglietti per i concerti.



Cliccando sul pulsante blu "Ticket" presente sotto i video, si verrà reindirizzati sul sito di eventbrite, direttamente nella schermata d'acquisto. In questo modo i tempi vengono ridotti sensibilmente, e l'operazione può avvenire in tempi relativamente rapidi.