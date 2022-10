Oral-B lancia iO10 con iOsense in Italia: l'IA vi aiuta a spazzolare i denti

Al netto di Michelle Hunziker come testimonial di Oral-B, il popolare brand legato all'igiene orale ha effettuato un annuncio che vede di mezzo l'intelligenza artificiale. Sì, avete capito bene: il prodotto che incarna questa visione è Oral-B iO10, appena ufficializzato per l'Italia.

Infatti, nell'ambito di un apposito evento a cui abbiamo avuto modo di partecipare nella giornata del 13 ottobre 2022 (potete vedere alcune foto legate a quest'ultimo in calce alla notizia: c'è stato anche modo di dare un'occhiata a un esperimento musicale tramite IA), si è celebrato il lancio del prodotto per quel che concerne il nostro Paese. Come ben potete immaginare, si punta a un'esperienza di spazzolamento personalizzata.

Arrivando al nocciolo della questione, la base iOsense offre una guida in tempo reale per consentire all'utilizzatore di sfruttare al meglio lo spazzolino elettrico. C'è infatti un cronometro Wi-Fi con un timer che mostra il tempo di spazzolamento ottimale, mentre l'illuminazione superiore indica in modo intuitivo dove spazzolare (senza tralasciare alcuno spot).

Non manca la possibilità di utilizzare l'app Oral-B su dispositivi mobili per tenere traccia degli obiettivi (c'è anche la mappatura 3D dei denti), nonché di ottenere un feedback personalizzato in seguito a ogni sessione di spazzolamento. Le altre parole chiave del prodotto sono tecnologia di riconoscimento dello spazzolamento tramite IA, Sense Smart Charger, sensore di pressione intelligente, 7 modalità di spazzolamento smart e display a colori. Quest'ultimo permette di navigare tra le funzionalità dello spazzolino, tra saluti di benvenuto, impostazione della lingua e selezione della modalità di spazzolamento. Non mancano poi le emoticon, per segnalare all'utilizzatore come sta andando.

Per maggiori dettagli sul prodotto, potete fare riferimento al portale ufficiale di Oral-B. Le colorazioni disponibili sono quelle Cosmic Black e Stardust White, mentre il costo è di 349,99 euro su Amazon Italia (in offerta rispetto agli usuali 499,99 euro). Inclusi nel prezzo ci sono anche una custodia da viaggio ricaricabile e un caricatore.