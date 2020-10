Oral-B lancia sconti su Amazon: la consegna? Potrebbe farla la Hunziker!

Oral-B ha scelto Michelle Hunziker, la conduttrice televisiva ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana, per sponsorizzare le sue promozioni lanciate su Amazon Italia. In particolare, il ruolo della Hunziker sarà quello di consegnare l'ordine ad alcuni fortunati clienti.

Per l'occasione, è stata messa a disposizione degli utenti interessati un'apposita pagina dedicata alla promozione, che oggi 27 ottobre 2020 viene messa in evidenza anche direttamente nella homepage di Amazon Italia. In ogni caso, tra i dettagli dell'iniziativa si legge: "Acquista un prodotto della selezione 'Oral-B iO' incluso nella presente in questa pagina tra le ore 00:00 e le ore 23:59 CET del giorno 27 ottobre 2020 e potresti riceverlo consegnato direttamente da Michelle Hunziker il giorno 3 novembre 2020.

L'iniziativa si applica solo nell'area metropolitana di Milano. L'iniziativa è valida esclusivamente per i prodotti idonei venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti dai partner di vendita del Marketplace e i Warehouse Deals. L'iniziativa è valida esclusivamente per un solo prodotto idoneo acquistato per ciascun account cliente di Amazon.it. Si applicano le Condizioni generali di uso e vendita di Amazon.it".

Insomma, si tratta di un'offerta che scadrà poche ore dopo la pubblicazione di questa notizia. Inoltre, ci sono varie condizioni da rispettare, come potete vedere dalle indicazioni che abbiamo riportato qui sopra. Per il resto, tra i prodotti in offerta ci sono chiaramente svariati spazzolini elettrici, tra cui il nuovo Oral-B iO, venduto a un prezzo di 229 euro. Stando a quanto si legge nella homepage di Amazon, nonché come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, gli sconti sui prodotti Oral-B arrivano fino al 43%.

La notizia non è un contenuto sponsorizzato, ma si limita a riportare un'offerta reperita online che abbiamo ritenuto interessante per i nostri lettori.