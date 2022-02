Oranghi mostrano per la prima volta di saper usare strumenti affilati senza addestramento

Gli oranghi sono un genere di grandi scimmie dotate di una mole imponente e di un manto appariscente. Appurammo le stupefacenti doti da pittrice dell'orango Molly, mentre quest’oggi vedremo un altro affascinante comportamento di questi primati. Un recente studio ha scoperto che gli oranghi sanno per istinto come usare strumenti di pietra affilati.

Un team di ricerca europeo, sottoponendo a un gruppo di oranghi in cattività diversi oggetti per capire se fossero in grado di sfruttarli, ha constatato il manifestarsi di un affascinante comportamento. Le grandi scimmie hanno mostrato di saper brandire utensili di pietra affilata istintivamente, senza aver ricevuto alcun addestramento in merito.

I primati hanno sfruttato frammenti di selce affilati per risolvere alcuni enigmi alimentari sottoposti dagli scienziati. Il fenomeno ha una notevole importanza, in quanto in natura gli oranghi non utilizzano strumenti in pietra e il manifestarsi del comportamento in cattività potrebbe fornire agli scienziati tasselli aggiuntivi sull’evoluzione e lo sviluppo dell’utilizzo di utensili negli ominidi.

Alba Motes-Rodrigo, ricercatrice dell'Università di Tubinga ed autrice principale dello studio, ha dichiarato "Gli studi sugli strumenti di pietra con scimmie non addestrate ci consentono di costruire un'ipotesi più informata su quali abilità avrebbero potuto avere i nostri antenati ominidi estinti" e continuando "Questi tipi di studi ci aiutano anche a capire come sono emerse inizialmente le tecnologie della pietra e quali comportamenti legati alla pietra sono serviti da trampolini di lancio per lo sviluppo della produzione e dell'uso intenzionale di utensili in pietra taglienti nel nostro lignaggio".

In natura gli oranghi sono abili utilizzatori di strumenti, ma non sfruttano la pietra. Per questo motivo la comparsa del comportamento in cattività induce a pensare che abbiano imparato a farlo autonomamente, permettendo ai ricercatori di assistere alla comparsa di una sorta di “avanzamento tecnologico” nelle abilità di utilizzo dei materiali.

In principio i ricercatori hanno offerto agli oranghi martelli e pietre smussate per verificare se fossero in grado di risolvere gli enigmi forniti, che consistevano nel tagliare corde o del silicone, al fine di raggiungere il cibo. Gli esemplari, però, non hanno saputo come sfruttare gli utensili forniti per lo scopo.

In seguito, fornendo un frammento di selce già predisposto e affilato, uno degli oranghi di nome Loui ha mostrato di sapere come usarlo per tagliare gli alimenti in modo istintivo, senza che fosse stato mai addestrato a farlo. È la prima volta che un orango manifesta un tale comportamento. Queste grandi scimmie, però, non sono nuove all’utilizzo di utensili, come dimostra la capacità di alcuni oranghi di utilizzare con successo uno strumento sconosciuto.

E non finisce qui. Mostrando agli oranghi come produrre strumenti affilati, facendo cozzare due pietre, uno di loro ha imitato fedelmente il comportamento di impatto tra i due oggetti.

“I nostri risultati hanno aggiunto un nuovo tassello al puzzle delle origini tecnologiche della nostra specie, mostrando che una specie di scimmia – che non utilizza strumenti di pietra in natura – si impegna spontaneamente in comportamenti cruciali per la fabbricazione di utensili in pietra. Inoltre, ha la capacità di riconoscere e utilizzare pietre affilate come strumenti da taglio, che non erano mai stato segnalato prima in una scimmia non addestrata " conclude Motes-Rodrigo.