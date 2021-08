Gli oranghi hanno utilizzato con successo uno strumento a loro sconosciuto: ecco quale

Schiacciare una noce con un martello è semplice? Sì, lo è, ma non per gli animali. Perfino i nostri "parenti" più prossimi, i primati, hanno difficoltà ad utilizzare un martello se prima non viene loro mostrato il funzionamento. Tuttavia, un recente studio ha mostrato che gli orangotanghi in cattività riescono ad utilizzarlo senza insegnamento.

Lo schiacciamento delle noci è probabilmente qualcosa che questi animali non attuano in natura, quindi questa "meccanica" era del tutto nuova per loro, sottolineano gli esperti sull'American Journal of Primatology. Ai fini della ricerca, gli esperti hanno messo alla prova quattro oranghi allo zoo di Lipsia, in Germania.

Ad ogni creatura sono stati dati delle noci e un martello, ma non è stato mostrato loro come dovessero utilizzare gli strumenti. Uno dei quattro oranghi, però, ha iniziato a rompere le noci senza alcuna dimostrazione, dimostrando come "comportamenti" simili possano emergere in questi animali anche quando non apprendono l'esempio da altri animali.

Gli stessi risultati sono stati mostrati in uno studio inedito che ha testato otto oranghi allo zoo di Zurigo utilizzando condizioni simili. Qui, tre oranghi hanno dimostrato un'affinità per lo schiacciamento delle noci. In tutto, almeno quattro individui (un terzo degli esaminati in totale) sono stati in grado di utilizzare i martelli per rompere le noci.

"Lo schiacciamento delle noci con gli strumenti a martello ... è uno dei comportamenti più complessi osservati negli animali non umani", scrivono gli autori dello studio. "Finora, sono stati osservati solo scimpanzé, cappuccini e macachi che utilizzavano strumenti per rompere le noci in natura".

Gli oranghi sono molto intelligenti: si lavano le mani e fanno amicizia con gli altri animali.