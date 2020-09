Questo orangotango tiene alla propria igiene: si lava le mani come noi umani

Dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus le linee guide dell'Organizzazione mondiale della sanità sembravano essere molto chiare: mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina e lavarsi spesso le mani. Quest'ultima nostra abitudine è stata appresa perfino da Sandra, un orango che vive nel Center for Great Apes in Florida.

Si tratta di un orango ibrido nato in uno zoo del Borneo e di Sumatra. Nel video, che potrete trovare in allegato a questa notizia, possiamo osservare la grande scimmia che si lava le mani con cura dopo aver visto i suoi custodi fare esattamente la stessa cosa. Sandra sembra tenerci davvero tanto alla pulizia e, durante tutto il minuto e mezzo di video, possiamo osservare con piacere questa sua bella abitudine.

La storia dell'orango in questione è davvero incredibile. Nel 2014 Sandra è diventata famosa perché, dopo una lunga battaglia legale, un tribunale l’ha riconosciuta come primato “non umano” con dei diritti fondamentali. Poiché si trattava di un "essere senziente", la creatura ha potuto lasciare lo zoo di Buenos Aires, situato in Argentina, per essere trasferita nel Centro per le grandi scimmie della Florida, dove si trova attualmente.

Gli oranghi sono tra i primati più intelligenti del nostro pianeta. Utilizzano una varietà di strumenti sofisticati e costruiscono elaborati nidi per dormire ogni notte su rami e fogliame. Le capacità di apprendimento delle scimmie sono state ampiamente studiate e, addirittura, possono esistere culture distintive all'interno di ogni popolazione.