L'orario dei pasti potrebbe essere una scelta molto importante per la perdita di peso

Il nostro corpo è una macchina perfetta che lavora seguendo determinati schemi. Alcune ricerche, ad esempio, suggeriscono che il nostro corpo utilizzi le calorie in modo più efficiente se consumate al mattino rispetto alla sera. Con questo in mente, gli esperti potrebbero creare delle strategie utili per la perdita di peso.

Sebbene ci siano molte ragioni per sostenere questa idea, una potrebbe essere dettata dal nostro ritmo circadiano, il processo interno naturale che regola il nostro ciclo sonno-veglia nell'arco di 24 ore. Quest'ultimo regola - tra le tante cose - anche i tempi dei processi del corpo: tra cui digestione, metabolismo e regolazione dell'appetito, secernendo determinati ormoni in base a cosa e quando mangiamo.

Tuttavia, tale processo interno può essere alterato mangiando in momenti anomali della giornata. Per questo motivo, un gruppo di scienziati ha voluto scoprire se ciò fosse vero. Sulla base delle loro ricerche, si è dimostrato chiaro che i nostri corpi preferiscono "nutrirsi" durante le ore diurne, in sincronia con il nostro ritmo circadiano naturale.

La maggior parte degli studi ha dimostrato che l'interruzione intenzionale del ritmo circadiano e l'alimentazione notturna hanno entrambi causato dei cambiamenti molti importanti agli ormoni che regolano l'appetito, il dispendio energetico e la regolazione del glucosio; modifiche del genere potrebbero teoricamente aumentare l'appetito riducendo i livelli di energia, portando a più calorie consumate ma meno bruciate durante il giorno. Ciò potrebbe portare, quindi, a un aumento di peso.

Lo studio rileva che i processi del corpo funzionano meglio quando si hanno abitudini di sonno regolari e non si ignora il ritmo circadiano. Altri studi, inoltre, hanno anche trovato prove che suggeriscono che l'ora del giorno influenzi l'equilibrio energetico e il peso corporeo. Ad esempio, mangiare più calorie in tarda serata è stato collegato all'aumento di peso e all'obesità. Mangiare la maggior parte delle calorie al mattino, invece, può anche portare a una maggiore perdita di peso, nonostante l'assunzione giornaliera di cibo e livelli di attività simili a quelli che hanno mangiato più calorie nel pomeriggio o alla sera.

Va notato che non tutti gli studi concordano sul fatto che mangiare la maggior parte delle calorie della giornata al mattino porti a una maggiore perdita di peso. È stato anche dimostrato che livelli più elevati di attività fisica nelle persone che fanno colazione possono contribuire a una maggiore perdita di peso, a patto che si mangino più calorie al mattino invece che alla sera.

Sebbene ci siano molte prove a sostegno del mangiare durante il giorno, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l'effetto sul nostro corpo.