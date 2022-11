In orbita intorno alla Terra c'è un misterioso aereo della Cina

Possiamo dire che intorno alla Terra orbitano davvero degli aerei misteriosi. Prima gli Stati Uniti con il suo aereo spaziale X-37B della US Air Force che si trova in volo da due anni, poi la Cina con il suo nuovo (e particolare) veicolo.

Non sappiamo il suo scopo, che aspetto abbia o quale carico stesse trasportando durante il lancio, avvenuto ad agosto, ma sappiamo che è stato rilasciato un oggetto tra il 24 ottobre e il 31 ottobre, grazie i dati di tracciamento analizzati dal 18° squadrone di difesa della US Space Force (nonostante la compagnia non venga presa sul serio).

Non abbiamo idea di cosa possa essere, ma secondo l'astronomo di Harvard, Jonathan McDowell, "potrebbe trattarsi di un modulo di servizio." Così come anticipato all'inizio, sulla base delle dimensioni e del peso dei carichi utili solitamente trasportati dai razzi Long March, l'aeroplano cinese è probabilmente simile all'aereo spaziale X-37B dell'Air Force.

In base alle recenti attività alla base di Lop Nur nello Xinjiang, il velivolo potrebbe atterrare qui nel prossimo futuro, sempre secondo il rapporto. Insomma, non abbiamo molte informazioni in merito alla questione, ma è interessante cercare di capire quello che hanno in mente queste grandi agenzie spaziali, soprattutto visto il crescente coinvolgimento negli affari spaziali.