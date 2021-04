Nell'orbita terrestre ben presto ci saranno due Stazioni Spaziali

La Cina ha intenzione di costruire la propria Stazione Spaziale nell'orbita terrestre e gli astronauti cinesi stanno effettuando un intenso addestramento per le prime missioni con equipaggio. Tutti i lavori dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

I primi tre moduli della Stazione Spaziale Cinese (CSS) saranno lanciati con un razzo Long March 5, a Wenchang. Gli astronauti effettueranno 4 missioni per visitare il modulo, secondo quanto dichiarato recentemente dalla China Manned Space Agency (CMSA).

Il paese, però, non ha ancora svelato una cronologia per le missioni della stazione spaziale, sebbene abbia 11 lanci per il progetto pianificato nel 2021 e 2022. Il modulo principale, denominato "Tianhe" (che significa "Armonia dei cieli"), dovrebbe essere lanciato da Wenchang in aprile, sulla base dei precedenti preparativi del razzo.

Successivamente Tianzhou 2, un veicolo spaziale da carico e rifornimento, visiterà e attraccherà con il modulo Tianhe - lungo 18 metri e pesante 24 tonnellate - in orbita terrestre bassa. Dopo questa operazione varrà lanciato l'equipaggio; due missioni che potrebbero svolgersi entrambe entro la metà dell'anno.

Insomma, non ci resta che aspettare e vedere quando la Cina effettuerà le proprie missioni per lo sviluppo dei suoi moduli orbitali intorno alla Terra. Non solo: il paese ha anche intenzione di costruire una base lunare insieme alla Russia.