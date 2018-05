Orbital ATK ha lanciato un razzo Antares per rifornire la Stazione Spaziale Internazionale

La compagnia spaziale privata Orbital ATK, conosciuta una volta come Orbital Sciences Corporation, ha lanciato stamane un razzo Antares dalla Wallops Flight Facility della NASA, in Virginia: l'obiettivo è quello di rifornire la Stazione Spaziale Internazionale di provviste ed equipaggiamento scientifico.

Questa missione rappresenta il nono lancio che la compagnia statunitense effettua per conto della NASA; il razzo vettore servirà a spingere la navicella Cygnus, che ospita a bordo un carico composto da provviste ed alcuni equipaggiamenti scientifici, per un totale di 3350 kg di materiali da consegnare giovedì 24, giorno previsto per l'attracco a bordo della stazione spaziale.

Tra gli equipaggiamenti scientifici in viaggio verso la SSI figurano il Cold Atom Laboratory, un device che utilizza i campi magnetici ed i laser per creare una sorta di "nuvola di atomi" che ha un nome ben preciso, ovvero condensato di Bose-Einstein: questo particolare stato della materia risulta difficile da studiare sulla Terra, a causa della forza di gravità che limita enormemente il tempo in cui questo fenomeno è osservabile. La microgravità presente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale permetterebbe di analizzarlo per circa 10 secondi, un lasso di tempo sufficiente agli scienziati per capire meglio come le particelle interagiscono tra loro.

Il resto del materiale scientifico è composto da un radar sperimentale, in grado di studiare le precipitazioni sulla Terra, e dal nuovo sistema di comunicazione Common Communication for Visiting Vehicles (C2V2).