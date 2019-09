L'orbiter indiano Chandrayaan-2 è pronto a rilasciare il lander sulla Luna

Partita il 22 luglio 2019, Chandrayaan-2 è la seconda missione per l'esplorazione lunare dell'India. L'orbiter contiene al suo interno un lander (chiamato Vikram), che trasporta a sua volta un rover (di nome Pragyan). I due veicoli saranno schierati vicino al polo sud lunare.

Nella giornata di ieri (1 settembre), la navicella spaziale indiana ha completato con successo la sua quinta e ultima manovra intorno all'orbita lunare. "Tutti i parametri dei veicoli spaziali sono normali", ha dichiarato l'Indian Space Research Organization (ISRO) in un aggiornamento.

La separazione del lander è prevista oggi (lunedì 2 settembre) tra le 9:15-10:15. Una volta rilasciato dall'orbiter, Vikram eseguirà due manovre di deorbit per prepararsi al suo atterraggio nella regione polare della luna.

In questi giorni il lander si avvicinerà sempre di più alla Luna, e dovrebbe toccare il nostro vicino spaziale alle 22:00 di venerdì 6 settembre. Vikram e Pragyan non avranno una vita longeva sulla superficie del satellite, e funzioneranno solo per un giorno lunare (14 giorni terrestri).

A detta dell'agenzia spaziale indiana, questa missione collauderà molte nuove tecnologie e condurrà nuovi esperimenti. Teniamo tutti le dita incrociate, perché i risultati di questa missioni saranno utili per le future missioni sulla Luna. La NASA ha infatti intenzione di ritornare sulla Luna nel 2024.