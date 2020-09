L'orca che nel 2018 ha commosso il mondo è diventata un'altra volta mamma

L'orca J35, chiamata Tahlequah, è conosciuta perché nel 2018 trasportò il suo figlioletto nato morto per 17 giorni sul suo dorso. La storia ha commosso il mondo, ma oggi siamo portatori di una bella notizia: il Center for Whale Research ha annunciato che Tahlequah ha dato alla luce una giovane orca sana ed estremamente vivace, di nome J57.

Mamma e figlio sono stati visti nuotare insieme per la prima volta il 5 settembre al largo della costa di Washington. Allora il piccolo, di appena 1 giorno di vita, viaggiava con sua madre mentre attraversavano le acque canadesi. "I nostri ricercatori, Dave Ellifrit e Katie Jones, accompagnati dalla dottoressa Sarah Bahan, veterinaria ospite, hanno rapidamente identificato la madre come J35, Tahlequah", ha dichiarato il Center for Whale Research in un comunicato stampa.

I ricercatori sospettavano che Tahlequah fosse incinta, per questo motivo hanno monitorato continuamente la creatura. Il tasso di sopravvivenza dei nuovi nascituri è di circa il 60%, ma ci sono grandi speranze che J57 riesca a raggiungere l'età adulta. Le orche sono sottoposte a un enorme stress ambientale in questo momento, con una mancanza di nutrienti adeguati nelle loro acque native per sostenerle.

Attualmente è stata messa in atto una strategia di recupero per tentare di preservare i numeri selvaggi che si trovano in queste zone, in cui tutte le potenziali minacce alla loro popolazione, come fuoriuscite di petrolio, riduzione della preda e molto altro. Insomma, speriamo che Tahlequah e il suo figlioletto stiano bene.