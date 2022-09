Orca assassina vs Megalodonte: megalodonte avrebbe mangiato un'orca in tre morsi

Sono tante le storie sul megalodonte, uno squalo gigante emerso 23 milioni di anni fa e che è esistito sulla Terra fino a circa 2 milioni di anni fa. Non conosciamo con esattezza le sue dimensioni, ma sappiamo che in confronto alle creature marine di oggi era davvero colossale: grazie alla sua grandezza avrebbe potuto mangiare un'orca in tre morsi.

A scoprirlo è stato un gruppo dell'Università di Zurigo che ha ricreato un modello 3D della creatura lungo 16 metri, dal peso di oltre 61 tonnellate e capace di nuotare a velocità massime di circa 1,4 metri al secondo. Una bestia del genere avrebbe bisogno di oltre 98.000 kilo calorie al giorno per saziare la sua fame e riempire il volume del suo stomaco di quasi 10.000 litri.

Così, i ricercatori sostengono che il megalodonte fosse capace di mangiare intere prede lunghe fino a otto metri, ovvero delle dimensioni di una moderna orca assassina, attualmente l'apice predatore dell'oceano che fa paura perfino allo squalo bianco. "L'estinzione di questo iconico squalo gigante probabilmente ha avuto un impatto sul trasporto globale di nutrienti e ha liberato grandi cetacei da una forte pressione predatoria", ha affermato Catalina Pimiento, professoressa all'Università di Zurigo e autrice senior dello studio.

I ricercatori hanno ricostruito il modello della creatura a partire dalla colonna vertebrale, misurando e scansionando ogni singola vertebra. Non sappiamo molto sul megalodonte perché le prove fossili in nostro possesso sono davvero poche. Riguardo le sue dimensioni, la stima più recente suggerisce che la lunghezza massima sia stata intorno ai 20 metri, ma le lunghezze medie sono stimate in 10,5 metri.