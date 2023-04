Questa orca sarà finalmente liberata dopo 50 anni di prigionia

Lolita è l'orca più anziana in cattività e finalmente dopo 50 anni dalla sua cattura (poiché venne prese quando aveva solo 4 anni nel nord-ovest del Pacifico) sta per essere rilasciata nelle sue acque native.

Questo risultato arriva dopo che numerosi gruppi per i diritti degli animali hanno pressato il Miami Seaquarium (dove attualmente si trova Lolita, precedentemente nota come Tokitae). Finalmente l'annuncio è arrivato giovedì in una conferenza stampa, quando hanno presentato i loro piani per liberare la creatura di oltre 2.260 chilogrammi.

L'organizzazione no-profit Friends of Toki è stata finalmente in grado di firmare un accordo con il Seaquarium per garantire il rilascio dell'orca. Il trasferimento di Lolita riceverà assistenza finanziaria dal filantropo e proprietario della NFL Jim Irsay (e potrebbe richiedere fino a 24 mesi e costare circa 20 milioni di dollari).

Lolita tornerà nel nord-ovest del Pacifico ma inizialmente sarà sotto la cura di alcuni esperti all'interno di un santuario chiuso. Poiché è rimasta per 50 anni in cattività, alla creatura verrà insegnato a cacciare e sarà aiutata a costruire dei muscoli così da trovarsi bene per la vita in natura (poiché tra le loro prede ci sono anche gli squali bianchi). Nonostante l'età del mammifero, si pensa che sua madre abbia quasi 100 anni e sia una delle poche orche rimaste che nuotano ancora nelle acque del Pacifico nord-occidentale.

Insomma, qualche volte una buona notizia, soprattutto perché questi animali sanno essere anche gentili.