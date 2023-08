L'orca Lolita è morta a un passo dalla libertà

All'inizio dell'anno era stato annunciato che l'orca Lolita sarebbe stata finalmente liberata nel nord-ovest del Pacifico dopo oltre 50 anni di cattività. Tuttavia, mentre erano in corso i preparativi, l’animale è deceduto per una sospetta patologia renale.

L'organizzazione no-profit Friends of Toki aveva guidato gli sforzi per riportare l'orca di 57 anni nella sua casa natale, dove si sospettava si trovasse ancora la madre centenaria. Dopo un decennio di proteste e cause legali, si era deciso che Lolita avrebbe potuto riunirsi al branco di orche da cui era stata allontanata all’età di 4 anni.

Gli sforzi per il trasferimento, costati 20 milioni di dollari, sono stati possibili grazie al sostegno finanziario del filantropo Jim Irsay. "Sono affranto dal fatto che Lolita ci abbia lasciato", ha dichiarato Irsay in risposta alla sua morte. "Sono stato onorato di far parte della squadra che ha lavorato per riportarla nella sua casa e mi consola sapere che quest'anno abbiamo migliorato significativamente le sue condizioni di vita".

Negli ultimi mesi la piscina dell'orca era infatti stata dotata di nuovi impianti per filtrare meglio l'acqua e regolare le temperature. Tuttavia, i provvedimenti non sono bastati: Il Miami Seaquarium, dove Lolita era ospitata, ha confermato in un comunicato che Lolita è morta dopo alcuni giorni in cui ha mostrato segni di malessere e nonostante i numerosi interventi medici.

Malgrado il tragico epilogo, la storia di Lolita potrebbe lasciarci un’eredità importante. La vicenda ha infatti fatto il giro del mondo, spostando l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema della detenzione degli animali all’interno di controversi parchi a tema.