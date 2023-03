Orca si prende cura di un cucciolo di un'altra specie: sta adottando o rapendo?

Abbiamo già visto in passato delle creature marine che "adottavano" cuccioli di altre specie, ma recentemente questo fenomeno è stato osservato per la prima volta nelle orche: uno di questi animali, infatti, ha preso con sé un globicefalo, chiamato delfino pilota o balena pilota.

I biologi non sanno se si tratta di un rapimento o di un'adozione, ma certamente si tratta di qualcosa di mai descritto in precedenza e fornisce nuove informazioni sulla psicologia di una delle specie più intelligenti della Terra. Madre e piccolo sono stati visti insieme nelle acque al largo dell'Islanda occidentale e il figlioletto sembrava essere trattato allo stesso modo dei vitellini delle "assassine".

Un'orca di nome Sædís è stata vista passare del tempo con un cucciolo di balena pilota dall'aspetto malaticcio nel 2021... e la prima reazione da parte degli addetti ai lavori è stata di paura. Il vitello nuotava in una posizione che gli permetteva di consumare meno energia, trascinato dall'onda di pressione dell'adulto, ma l'anno successivo non c'era traccia del cucciolo poiché era troppo giovane per sopravvivere a lungo termine da solo.

Sebbene la creaturina non sia stata più vista, Sædís è stata avvistata mentre nuotava con un branco di globicefali l'anno successivo. Non è la prima volta che dei mammiferi adottano membri di altre specie in natura e questi sono stati spesso attribuiti a una madre che ha perso il figlio e ha adottato i piccoli di un'altra specie in sostituzione, anche se non si sa se Sædís abbia mai avuto un figlio suo.

Insomma, il dubbio rimarrà ai biologi, ma se fosse vero si tratta di un caso senza precedenti.

Non chiamateli solo animali.