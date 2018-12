OrCam MyMe: la fotocamera che traccia la vostra vita sociale è un successo

Una fotocamera indossabile che traccia la nostra vita sociale. Questa è la descrizione di OrCam MyMe, un progetto Kickstarter che al momento in cui scriviamo ha raccolto oltre 90.000 dollari, superando di gran lunga l'obiettivo prefissato dal produttore di 39.800 dollari.

Stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di The Verge e a quanto si legge sulla pagina ufficiale di crowdfunding, il progetto ha l’intento di cambiare in meglio le nostre relazioni con le altre persone. OrCam MyMe si basa su un prodotto già esistente che ha aiutato molte persone ipovedenti a muoversi nel mondo. La fotocamera va agganciata alla propria felpa/maglietta e scatta automaticamente una foto ogni secondo. E' in grado di utilizzare il riconoscimento facciale per capire chi state incontrando, ovviamente attraverso le foto pubblicate dai vostri contatti sui vari social network oppure direttamente su MyMe. Nel caso la persona non sia presente, la fotocamera cercherà qualche biglietto da visita.

Ogni incontro con altre persone viene registrato e aiuta l'utente a tenere traccia della sua vita sociale e di quanto tempo trascorre nei vari ambiti (lavoro, uscite con gli amici, ecc). Questo può servire per capire dove si sta sbagliando, visto che alcune persone potrebbero trascorrere più tempo al PC che nelle loro relazioni personali, ad esempio. Non manca ovviamente la possibilità di impostare degli "obiettivi" come "Parla con la mamma per almeno mezz'ora al giorno".

Chiaramente OrCam MyMe è un progetto che ha attirato numerose critiche sin dal suo annuncio: molti utenti lo stanno additando come troppo invasivo e per certi versi preoccupante. Tuttavia, la campagna Kickstarter sta andando a gonfie vele e mancano ancora diversi giorni alla sua conclusione, visto che quest'ultima avrà fine il prossimo 12 gennaio 2019.