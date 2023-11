Orche assassine affondano uno yatch dopo 45 minuti di attacchi instancabili

. Il 31 ottobre 2023, un branco di orche, creature maestose e temute, ha dato vita a un assedio che ha avuto come teatro il tempestoso Stretto di Gibilterra. Un yacht polacco, che solcava le onde con la sua maestosità, è diventato il bersaglio di un attacco che ha dell'incredibile.

Per quarantacinque minuti interminabili, le orche hanno colpito senza sosta la nave. Nonostante il coraggio e gli sforzi congiunti dell'equipaggio, dei rimorchiatori portuali e della Marina Marocchina, il destino dello yacht è stato segnato: il vascello ha ceduto, abbracciando il fondo del mare vicino al porto di Tangier Med.

L'episodio, narrato con palpabile tensione dalla compagnia Morskie Mile, ha lasciato il mondo in una morsa di domande. L'assalto, per quanto spaventoso, non ha fortunatamente mietuto vittime: l'equipaggio è salvo, illeso e già in terraferma in Spagna. Cosa spinge questi giganti del mare a comportamenti così forzati? Dal 2020, le orche sembrano aver cambiato il loro atteggiamento verso le imbarcazioni, con incontri che variano da semplici urti a veri e propri attacchi che hanno portato all'affondamento di navi.

Gli esperti, tuttavia, invitano a non cadere nell'errore di attribuire motivazioni umane a questi eventi (che vengono insegnati anche ai piccoli). Non si tratta di aggressività, ma di un comportamento sociale complesso, forse persino ludico. Alcuni scienziati ipotizzano che le prime interazioni di questo tipo fossero espressioni di comportamento cautelativo da parte di animali in precedenza feriti da imbarcazioni.

Ma non si può parlare di un vero e proprio "sollevamento" di questi mammiferi marini. È fondamentale comprendere la natura di questi comportamenti per garantire una coesistenza armoniosa, soprattutto considerando che l'orca iberica è criticamente in pericolo di estinzione. Insomma, servono altri studi ma per adesso questo comportamento è sicuramente criptico.