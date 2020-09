Orche assassine attaccano numerose imbarcazioni nello Stretto di Gibilterra, il video

Secondo quanto affermano le autorità, gruppi di orche assassine hanno attaccato imbarcazioni nello Stretto di Gibilterra, l'area tra Spagna e Marocco. In un caso in particolare, i cetacei hanno attaccato un'imbarcazione per più di un'ora, mordendo pezzi del timone e rompendo pezzi di motore e timone.

"Il rumore era davvero spaventoso", afferma Victoria Morris, sopravvissuta a uno degli attacchi di orche a luglio su una barca di 14 metri, durante un'intervista con il giornale Observer. "Stavano speronando la chiglia, c'era questa orribile eco, pensavo che potessero capovolgere la barca. Questo rumore assordante era utilizzato per comunicare tra loro, fischiandosi a vicenda."

Non si tratta di un comportamento normale, hanno dichiarato gli esperti al giornale. "Per le orche è pazzesco tirare fuori un pezzo di un timone in fibra di vetro", ha dichiarato al giornale il biologo marino dell'Università di Siviglia Rocío Espada. "Ho visto queste orche crescere da bambini, conosco le loro storie di vita, non ho mai visto né sentito parlare di attacchi."

Le orche hanno attaccato una serie di navi nella regione durante l'estate. Non è chiaro il motivo di ciò, anche se diverse fonti hanno detto al giornale che credevano che le balene fossero "arrabbiate". Il danno maggiore, tuttavia, è stato sempre fatto dagli esseri umani. Secondo l'Observer, nella regione sono rimaste meno di 50 orche assassine, a causa del rumore e della contaminazione delle industrie marittime e della pesca.