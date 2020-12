Le orche assassine hanno attaccato 40 imbarcazioni al largo della Spagna

Negli ultimi sei mesi, al largo delle coste della Spagna e del Portogallo, sono stati segnalati almeno 40 incidenti che hanno coinvolto delle orche assassine. Queste creature, infatti, hanno attaccato - senza alcun motivo evidente - le imbarcazioni. Non un singolo esemplare, ma interi gruppi di 4-5 elementi. Cosa succede?

I resoconti degli incidenti suggerivano che gli animali stessero deliberatamente prendendo di mira le barche a vela. Il primo incidente segnalato risale a luglio, il più recente alla fine di ottobre. Le creature sono solite ad andare in questa zona per riprodursi nelle acque più calde del Mediterraneo e inseguire il loro piatto preferito: il tonno rosso.

Tuttavia, a causa degli esseri umani, che hanno catturato più tonno del normale, i numeri delle orche sono scese di molto in queste zone. Fortunatamente, grazie alle regolamentazioni internazionali che hanno ridotto le catture annuali consentite nel Mar Mediterraneo, i numeri di entrambe le creature è salito di nuovo... anche se la sopravvivenza delle orche rimane precaria e a rischio di estinzione.

Riguardo all'attacco alle barche "all'inizio non ci credevo affatto", afferma la scienziata marina Ruth Esteban. "Queste orche assassine sono sempre curiose delle barche e si avvicineranno a loro", continua. "Ma toccarli e causare danni? Pensavo solo che le persone fossero spaventate e interpretassero male ciò che stava accadendo".

La scienziata si è dovuta ricredere, dopo le tantissime prove e testimonianze degli attacchi. Così, l'esperta - insieme a un altro scienziato - si è messa alla ricerca di prove per scoprire lo strano comportamento delle orche. Poiché ogni orca ha la sua "impronta digitale" sulla pancia, i ricercatori hanno identificato tre maschi coinvolti nella maggior parte degli incidenti: Gladis nero, Gladis bianco (che ha un profonda cicatrice sulla testa) e Gladis grigio.

Tuttavia, nonostante le idee di vendetta che sono divagate sul web, secondo Esteban queste orche stavano semplicemente giocando. È comunque complicato - secondo la ricercatrice - capire la mente di una creatura così complicata e non c'è ancora una risposta definitiva. Questo comportamento è potenzialmente pericoloso, sia per le persone sulle barche che per le orche. La guardia costiera portoghese, infatti, ha vietato alle piccole navi a vela di accedere in un tratto di mare in cui erano stati segnalati alcuni degli incidenti.

Sicuramente un enigma marino che deve essere risolto.