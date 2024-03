Le orche sono spietate e utilizzano metodi cruenti per cacciare

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista PLOS ONE da un team guidato dal biologo marino Josh McInnes dell’Università della British Columbia in Canada.

Sappiamo perfettamente che l’orca può divorare uno squalo bianco in 2 minuti; tuttavia, queste metodiche di caccia probabilmente vi turberanno.

Studiando gli individui che compongono la popolazione transitoria del Pacifico nord-orientale, un team di ricercatori ha scoperto che le foche e i cuccioli di balena possono essere catturati con un mix di astuzia e forza bruta. Ve lo diciamo sin da subito, i dettagli saranno decisamente impressionanti.

In tutto il mondo esistono vari sottogruppi di orche molto diversi l'uno dall'altro, noti come ecotipi. Tre ecotipi possono essere trovati nell'Oceano Pacifico nordorientale: residenti, transitorie e offshore.

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, sono geneticamente distinti con caratteristiche fisiche diverse, inseguono diversi tipi di prede e non interagiscono o si incrociano tra loro.

Le orche transitorie sono ad esempio specializzate in mammiferi marini: foche e altri cetacei, come delfini e balene. Sono stati viste in acque aperte a caccia di leoni ed elefanti marini, delfini e cuccioli di balene grigie. Ma come ci riescono?

Per quanto riguarda i leoni marini, diverse orche circondano la preda e a turno lo speronano o lo colpiscono con la testa o con la coda. Di tanto in tanto il leone viene anche lanciato violentemente in aria. Una volta morto, il gruppo si divideva e mangiava l'animale, oppure lo portava in giro per un po'.

Con gli elefanti marini la tecnica varia leggermente, con le orche che circondano l'animale colpendolo con la coda, per poi afferrarlo per le pinne scuotendolo con estrema violenza. Ma non è tutto.

I cuccioli di balena grigia vengono spesso cacciati da orche femmine adulte. Il gruppo insegue madre e cucciolo finché non si stancano. Come potete osservare al seguente link, in seguito le orche separano la coppia, mettendosi tra madre e piccolo afferrandolo per trascinarlo via. Inizia infine l’ultima fase, in cui viene speronato e morso continuamente, per poi saltargli sullo sfiatatoio per affogarlo.

Nonostante le orche abbiano una voce simile a Katy Perry, appare evidente che le loro metodiche di caccia siano particolarmente violente e non dobbiamo dimenticare che la natura, spesso lo è.

