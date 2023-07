Orche e delfini non potranno più evolversi per tornare sulla terraferma

Un recente studio ha cercato di capire se i mammiferi marini possano evolversi per tornare a vivere sulla terra. La ricerca, condotta da un team internazionale di scienziati, ha scoperto che le probabilità che mammiferi come orche, delfini e balene possano tornare a vivere sulla terraferma sono praticamente nulle.

Gli animali in questione, una volta adattatisi alla vita nell'acqua, hanno superato una soglia evolutiva che rende quasi impossibile il ritorno alla vita terrestre. Questo fenomeno è stato osservato in oltre 5.600 specie di mammiferi.

Questa scoperta conferma la legge di Dollo, un principio evolutivo proposto per la prima volta nel XIX secolo dal paleontologo belga Louis Dollo, secondo il quale una volta che un tratto complesso viene perso in una linea evolutiva nel corso del tempo, è improbabile che riappaia nelle generazioni successive.

Gli esperti hanno scoperto che esiste una soglia tra le specie semiacquatiche e quelle completamente acquatiche e, una volta superata, gli adattamenti acquatici diventano irreversibili. Le transizioni verso ambienti acquatici sono state associate a molteplici cambiamenti, tra cui un aumento della massa corporea che aiuta a trattenere il calore in ambienti più freddi e una dieta carnivora per sostenere i loro metabolismi elevati.

Tali cambiamenti possono rendere difficile competere contro le forme di vita terrestri e, di conseguenza, le possibilità che animali completamente acquatici, come balene e delfini, tornino sulla terra sono praticamente nulle. È vero che i delfini hanno comportamenti simili agli umani, ma (purtroppo e per fortuna) non potremo vederli se non all'interno dell'acqua.