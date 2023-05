Le orche stanno insegnando ai loro piccoli come affondare le barche, ecco perché

Strano ma vero, gli attacchi di orche contro le imbarcazioni sono sempre più frequenti, e sembra che questo comportamento venga copiato tra i vari membri della popolazione. Gli scienziati hanno cominciato solo recentemente a scoprirne le cause.

Lo scorso 4 Maggio, un piccolo gruppo formato da tre orche (Orcinus orca) è riuscito ad affondare uno yacht nello stretto di Gibilterra, al largo della penisola iberica; "C'erano due orche giovani ed una più grande," ha affermato il capitano Werner Schaufelberger. "I piccoli scuotevano il timone a poppa, mentre l'adulto speronava in continuazione il fianco."

Il capitano ha poi visto le giovani orche imitare il comportamento dell'adulto: "I due piccoli avevano osservato la tecnica del più grande, ed hanno cominciato a prendere la rincorsa e speronare la barca loro stessi." Fortunatamente, la guardia costiera spagnola è riuscita a soccorrere l'equipaggio e a trainare la barca al porto di Barbate, dove però è affondata.

Per quanto le segnalazioni di orche siano sempre di più dal 2020, questo aumento di aggressività è più recente, e gli studiosi non sono certi di quali siano le cause. Nel caso specifico di una femmina, chiamata White Gladis, è stato ipotizzato possa trattarsi di una risposta ad una collisione o un intrappolamento avvenuto durante una pesca illegale.

Come sappiamo, non solo le orche seguono la moda, ma sono animali estremamente socievoli , che possono facilmente imparare e riprodurre i comportamenti di altri;

"Non è nostra interpretazione che le orche adulte stiano insegnando ai loro piccoli," ha spiegato il biologo Alfredo López Fernandez. "Tuttavia questo comportamento si è trasferito a loro verticalmente - tramite imitazione - e poi orizzontalmente tra altri membri, poiché lo considerano importante per le loro vite."

Con l'aumentare di incidenti di questo tipo, sale la preoccupazione sia per marinai ma anche per gli animali. Non è raro infatti trovare orche morte per orribili cause legate all'uomo e secondo i ricercatori, "se questa situazione continua potrebbe diventare un vero problema per l'incolumità dei marinai e per la conservazione di questa subpopolazione di orche a rischio."