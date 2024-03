Orche che non 'dovrebbero esistere' uccidono squali e balene

Nelle profondità inesplorate dell'Oceano Pacifico, biologi marini si trovano di fronte a un enigma vivente: 49 orche dal comportamento e dalle caratteristiche fisiche atipiche, che non rientrano in nessuna delle categorie finora conosciute.

Questi maestosi predatori, avvistati in attacchi coordinati contro capodogli, foche elefante del nord e persino una tartaruga, portano su di sé le cicatrici di feroci combattimenti con gli squali, testimoniando una ferocia che onora il soprannome di "assassine".

Josh McInnes, studente di master presso l'Università della Columbia Britannica, e il suo team hanno raccolto dati su questo gruppo enigmatico, individuato a notevole distanza dalle coste della California e dell'Oregon. Le orche, solitamente distinte in base a dieta e comportamento in "residenti", "transienti" e "offshore", sembrano qui sfuggire a ogni classificazione.

Le osservazioni dal 1997 a oggi raccontano di un gruppo che combina tratti tipici di diverse popolazioni, dalle pinne dorsali agli inconfondibili segni sui loro corpi, richiamando addirittura caratteristiche delle orche dei tropici. Nonostante le tentazioni di antropomorfizzazione, la resistenza e la versatilità di queste orche le rendono uniche. In un primo incontro memorabile, sono state osservate mentre attaccavano un gruppo di capodogli adulti, riuscendo a uccidere e trascinare via una preda.

Questi attacchi dimostrano un'eccezionale capacità predatoria, anche contro avversari formidabili come i capodogli, noti per la loro resistenza e forza. Le orche, inoltre, portano i segni delle lotte con gli squali cookiecutter, suggerendo lunghe permanenze in acque profonde e tropicali.

Queste scoperte aprono nuove ipotesi su una possibile subpopolazione oceanica di orche transienti o addirittura su una popolazione oceanica finora non descritta, specializzata nella caccia di mammiferi marini e tartarughe in alto mare. Ulteriori osservazioni potranno forse svelare più dettagli su questi intriganti abitanti del Pacifico, riscrivendo ciò che sappiamo della loro ecologia e comportamento.

