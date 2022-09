Anche le orche seguono la moda: non ci crederai, ma è proprio così!

Pensate che l'influenza del gruppo e il seguire la moda del momento sia tipica solo di noi esseri umani? Ebbene no, anche fra le orche sembrerebbe esserci una nuova tendenza.

Un nuovo studio pubblicato su NPR e Livescience, si è focalizzato su un'abitudine che ha preso piede fra le orche al largo delle coste europee negli ultimi anni e in quest'ultima estate in modo particolare, ovvero...lo sgranocchiare le barche!

Parliamo questa volta di quelle vere e non delle "false orche assassine" che abbiamo imparato a conoscere poco tempo fa. Iniziamo quindi dall'ultimo avvenimento che ha fatto in modo che molte associazioni chiedessero ulteriori monitoraggi e studi proprio su questi animali.

Si tratta di un incontro avvenuto ad inizio agosto nei pressi delle coste francesi quando la barca di un padre con sua figlia è stata colpita da alcune orche che hanno iniziato di colpo a mordicchiare la prua della barca.

In realtà si parla di una moda riscontrata e segnalata anche negli ultimi mesi più a nord. Gli esperti sottolineano che non è la prima volta che questi animali marini scoprono una nuova passione per poi abbandonarla una volta stufi.

Nel 1987 ad esempio, per circa un mese e mezzo le orche dello stretto di Puget non fecero altro che andare in giro con un salmone morto sulla testa senza alcun apparente motivo.

Ciò che però i ricercatori si domandano, è perché le orche si divertano a mordere le imbarcazioni. La prima ipotesi è che amino l'idromassaggio effettuato dall'acqua che esce dal retro di una barca in moto e che utilizzino dunque i tanti morsi, solo al fine di sollecitarla ad accendersi.

Altri invece suggeriscono che molto più semplicemente siano divertite nel vedere le barche a pezzi. Di sicuro, la speranza di tutti è che si tratti di una "moda" realmente temporanea, considerando che le orche riescono ad uccidere l'animale più grande della Terra, potrebbero rappresentare un vero e proprio rischio.