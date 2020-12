Ecco a voi l'orchidea più brutta del mondo... ma non solo

I Royal Botanic Gardens sono un complesso di serre e giardini che si trovano tra Richmond upon Thames e Kew, in Inghilterra. Il suo team ha annunciato ben 156 nuove specie di piante e funghi da tutto il mondo, tra questi, un particolare fiore dall'aspetto non proprio armonioso, soprannominato "l'orchidea più brutta del mondo".

Si chiama Gastrodia Agnicellus e in realtà è originaria del Madagascar. L'orchidea fa parte della terza fascia di orchidee descritto dalla lista di Kew e la sua vita è certamente molto particolare. Essa rimane sotto terra, in ambienti più freschi e umidi della foresta, al momento di sbocciare esce fuori per produrre piccoli fiori dall'aspetto carnoso color verde-marrone, non il più vivace dei colori per un fiore - i quali interagiscono col bombo in modo davvero unico -, e che inoltre somigliano ad una bocca urlante!

Il team di Kew, per stilare la lista dei nuovi 156 esemplari, ha valutato specie dall'Africa, dall'Asia e dalle Americhe e, ovviamente, dall'Europa. Tra essi troviamo un fungo che pare si trovi in tutti i luoghi. Scoperto all'aeroporto di Heathrow, di Londra, il Cortinarius Heatheae è stato scoperto da Andy Overall, un micologo che ha studiato il confime tra il fiume di Heathrow e l'aeroporto. Probabilmente, la sua esistenza è legata a quella dei faggi, delle betulle e delle querce.

L'importanza di alcune altre specie sta nell'utilizzo che si potrebbe fare di esse. Produzione medicinale o di combustibili meno inquinanti, potrebbero essere due impieghi di tutto rispetto per queste specie. Il problema? Si pensa che, anche in questo momento, dopo essere stati da poco osservati e descritti, a causa dell'inquinamento, possano già estinguersi.

Studiarli può migliorare la sicurezza e il mantenimento di questi singolari esemplari. "Dopo un anno così impegnativo, è emozionante vedere la scienza botanica e micologica continuare a documentare nuove specie." Ha detto lo scienziato Senior dei Royal Botanic Gardens, Martin Cheek. "In questo elenco ci sono alcune incredibili scoperte per la scienza, in quanto ognuna ha delle qualità e potenzialità uniche per l'uomo."

Tuttavia l'esperto sottolinea come anche davanti un bel panorama, bisogna considerare i bordi. Due piante su cinque rischiano l'estinzione, dunque diventa una corsa riuscire ad identificare, nominare e conservare questi esemplari prima che scompaiano del tutto dal nostro pianeta. "Ci auguriamo che questo elenco ispiri le persone a comprendere la bellezza e l'importanza vitale di piante e funghi, supportando il nostro lavoro."