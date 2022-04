Un'orda di leoni marini ha invaso un allevamento ittico e non vuole più andare via

Un gruppo di leoni marini ha invaso un allevamento industriale di salmoni, oltrepassando le reti elettriche appositamente create per tenere i pesci all'interno della zona e facendo grandi abbuffate con le creature che ci sono all'interno. La cosa buffa è che nel momento in cui scriviamo, i leoni marini sono ancora lì.

"Stanno facendo un buffet a volontà in questo momento", ha dichiarato alla CBC Bonny Glambeck, che lavora con il gruppo ambientale locale Clayoquot Action. Le creature hanno invaso un allevamento che può vantare di avere fino a 500.000 salmoni. "L'equivalente di mettere una mangiatoia per bestiame nel mezzo del Parco Nazionale di Banff e poi essere sorpreso quando si presentano gli orsi e i lupi".

Come hanno fatto i leoni marini ad entrare all'interno dell'allevamento? No, non si sono infiltrati come un gruppo di spie, ma molto probabilmente grazie all'inizio della stagione della raccolta. I pesci, infatti, sono tenuti separati dalle acque circostanti da una serie di reti, e il processo di raccolta apre "opportunità di accesso" che normalmente non ci sono (a proposito, sapete che ogni anno numerosi salmoni muoiono per colpa nostra?).

"Abbiamo visto un leone marino scavalcare una delle recinzioni e saltare direttamente in una 'rete per uccelli'", ha dichiarato Glambeck al Guardian. "Sono animali molto intelligenti ed è così scoraggiante e straziante vederli potenzialmente danneggiati da questo settore". Rant Point, la fattoria di salmoni, attualmente è stata invasa dai leoni marini, e i lavoratori della zona stanno cercando un modo per cacciarli via.

"Questo è un periodo dell'anno in cui i maschi stanno ingrossando", spiega l'esperto. "Stanno cercando cibo, altro da mangiare, e questi allevamenti ittici sono la loro gastronomia". Parlando di leoni marini, come mai venivano trovate queste creature decapitate?