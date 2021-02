Ordina da Apple un iPhone 12 Pro Max e riceve uno yogurt alla mela

Oltre al danno, la beffa: una donna ha acquistato online un iPhone 12 Pro Max, vedendosi però recapitare uno yogurt alla mela. Quest'ultimo fa ovviamente riferimento al logo di Apple. In parole povere, i malintenzionati si sono "presi gioco" della malcapitata.

Stando anche a quanto riportato d Gizchina e Wccftech, la vicenda è accaduta in Cina e sta rapidamente facendo il giro del mondo, anche per via di un "dettaglio" piuttosto importante. Qualcuno di voi starà infatti probabilmente pensando che si tratti di una delle solite truffe messe in atto mediante siti Web improbabili o simili, ma in realtà, a quanto pare, la donna avrebbe piazzato l'ordine direttamente sul sito ufficiale di Apple.

La situazione è tuttavia "intricata", in quanto Liu, questo il nome della malcapitata, afferma di aver scelto di farsi consegnare l'iPhone 12 Pro Max in un parcel locker, ovvero in uno di quei "armadietti pubblici" pensati per questo scopo. Non è dunque chiaro quando sarebbe avvenuto il furto, magari in fase di spedizione o dopo che il pacco era stato depositato all'interno dell'armadietto.

In ogni caso, stando al Global Times, la questione ha generato un dibattito tale da portare l'Express Mail Service, ovvero il corriere scelto da Apple per effettuare la consegna, ad assumere personale dedicato per "investigare" sulla vicenda. Oltre a questo, ovviamente anche la società di Cupertino fa sapere che si sta cercando di capire cosa sia successo. Insomma, da tutte le parti sembra esserci la volontà di risolvere il caso il prima possibile.