Ordina quattro iPhone 15 Pro Max, Apple gliene spedisce 60 da 1Tb: il racconto su TikTok

Ha dell’incredibile la storia raccontata da un TikToker sul proprio account presente sul social network di ByteDance. Legends_Gio infatti ha spiegato di aver ordinato alcuni iPhone 15 Pro Max per esigenze lavorative, ma ne ha ricevuti molti di più.

In particolare, l’ordine inviato includva un iPhone 15 Pro Max da 1Tb per sé e tre varianti da 256 gigabyte per il suo team. Tuttavia, quando gli è stato consegnato il pacco ha trovato una piacevole sorpresa: oltre al suo iPhone e quelli dei suoi colleghi, si è ritrovato di fronte a tre scatole contenenti ciascuna 20 iPhone 15 Pro Max da 1 terabyte. Facendo due calcoli, i 60 iPhone 15 Pro Max inviati avevano un valore complessivo di 96mila Dollari, molti di più rispetto ai 3.600 Dollari che ha versato ad Apple.

Ovviamente si è trattato di un errore da parte di Apple, che però è immediatamente diventato virale. Non è chiaro se il tiktoker abbia segnalato il tutto al colosso di Cupertino o meno, ma dal momento che la storia è diventata virale è probabile che sia già finita alle orecchie (e gli occhi di chi di dovere).

La scorsa notte, in occasione della conference call tenuta da Apple, Tim Cook ha spiegato che la disponibilità di iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbe migliorare a dicembre.