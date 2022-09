È stato ordinato di non lasciare questi strani omaggi alla Regina Elisabetta

L’8 settembre 2022 passerà alla storia come il giorno in cui è morta la regina Elisabetta. Dopo solo 96 ore, si sono già verificati diversi esempi di elaborazione del lutto, in tutto il mondo. Mentre i media si chiedono se re Carlo III sia in grado di guidare la Corona, i comuni cittadini voglio solo sapere come e quando omaggiare la regina.

Nel dubbio, c’è chi ha posto un orsacchiotto e del pane con marmellata al Buckingham Palace. Ci sarebbe un motivo per regali così strani, in realtà: durante il Giubileo di platino di Elisabetta II, i sudditi hanno assistito ad una simpatica commedia tra la regina e l’orso Paddington, realizzato in CGI. Paddington offre del tè alla monarca, esprimendo il suo amore per i panini alla marmellata. Elisabetta, in tutta risposta, tirerà fuori dalla sua borsetta lo spuntino preferito dell’orsacchiotto, già pronto.

Cosa c’è di male, quindi, a rendere omaggio la monarca britannica più longeva della storia con degli orsi di peluche e con dei panini alla frutta? A quanto pare questi oggetti rappresentano dei “fastidi” per i giardini reali (Balmoral, Windsor e Buckingham Palace), attualmente supervisionati dalle forze dell’ordine.

"Gli oggetti/manufatti non floreali come orsacchiotti o palloncini non dovrebbero essere portati".

Si è anche chiesto ai sudditi di scartare i fiori prima di lasciarli dinanzi ai parchi. Tra gli omaggi più curiosi, sono da annoverare i francobolli, ma anche qui c’è una valida e affettuosa motivazione: la collezione di queste etichette era una delle preferite della regina.