No, l'ordine di nascita non influenza la carriera dei figli in alcun modo

C'è un'idea popolare che afferma che i primogeniti finiscano per seguire percorsi di carriera più scientifici, mentre i bambini nati dopo scelgono percorsi più creativi. Tale affermazione non è supportata dai dati e, un nuovo studio, sottolinea che ci sono molti altri fattori da considerare.

Ricerche precedenti avanzano due ipotesi: una è che i bambini nati in seguito in una famiglia cerchino di trovare un percorso non occupato dal primogenito e sono più creativi e socievoli, influenzando quindi la propria carriera. La seconda idea è che i primogeniti siano più intelligenti e ottengono risultati migliori a scuola.

Un team di psicologi, però, non ha trovato delle prove riguardo la prima ricerca e ha trovato delle prove davvero molto deboli sulla seconda. I primogeniti, in realtà, secondo quanto scoperto dai ricercatori erano leggermente più propensi a trovare una carriera in campi creativi. Molte ricerche passate hanno analizzato questi collegamenti in precedenza, sebbene i risultati siano spesso contraddittori.

Parte del problema è uno: ci sono così tante influenze sui bambini e sulle famiglie che è difficile isolare l'ordine di nascita come un unico fattore. "I nostri risultati suggeriscono che il ruolo dell'ordine di nascita sui tipi di carriera, la creatività occupazionale e il raggiungimento dello status potrebbe essere stato sovrastimato nella ricerca precedente", afferma la psicologa Rodica Damian, dell'Università di Houston.

Lo studio in questione, infatti, ha monitorato 3.763 americani in 50 anni. "In termini pratici, ci sono poche o nessuna prova per suggerire che i primogeniti e quelli che nascono più tardi siano destinati a carriere specifiche".