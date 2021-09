Quante ore bisogna lavorare per comprare iPhone 13? Il dato italiano è indicativo

Poco dopo la presentazione ufficiale, Picodi ha pubblicato una ricerca in cui ha calcolato se l'italiano medio più permettersi l'iPhone 13 Pro, stimando 18,8 giorni di lavoro per poterlo acquistare. Oggi è arrivata una ricerca simile, ma condotta da Money SuperMarket, che mostra quante ore e mesi le persone hanno bisogno di lavorare.

Per effettuare il calcolo, i ricercatori non hanno considerato solo il prezzo intero dei dispositivi in ciascun paese presente in lista. La ricerca, infatti, si basa su quanto tempo una persona ha bisogno di lavorare per permettersi un iPhone 13 da 128 gigabyte: il motivo è da ricercare nel fatto che in alcuni paesi gli iPhone costano meno ma i lavoratori hanno anche salari medi più bassi, il che rende l'acquisto più difficoltoso. I calcoli, inoltre, si basano su una giornata di lavoro media di 8 ore.

Come si può vedere nell'infografica, nelle Filippine i fan Apple interessati al nuovo iPhone 13 da 128Gb devono lavorare in media 775 ore per poterlo portare a casa, vale a dire 97 giorni (poco più di 3 mesi).

Il paese dove si deve lavorare di meno per potersi permettere il nuovo smartphone Apple è la Svizzera, con uno stipendio medio annuo è di 79.270 Dollari: nella nazione europea sono richieste solo 34 ore di lavoro, meno di una settimana. In questo caso però non fa fede solo il salario medio riconosciuto dai datori di lavoro, ma anche il costo di iPhone 13: la Svizzera è tra i paesi in cui costa meno.

L'Italia è in una sorta di limbo, con 124,3 ore di lavoro richieste (circa 16 giorni), dietro alla Spagna (133,3 ore) ma davanti a Francia (90,5 ore) e Regno Unito (89,3 ore).

Il paese dove l'iPhone 13 è più costoso è il Brasile, con un prezzo di 1.449 Dollari, 572 Dollari in più rispetto agli Stati Uniti. Il rovescio della medaglia è invece rappresentato da Hong Kong: qui il dispositivo costa 874 Dollari, ovviamente nella variante da 128GB.

Nella giornata di ieri, intanto, sono state pubblicate le prime recensioni di iPhone 13, che hanno lodato la durata della batteria.