Quante ore passate su YouTube alla settimana? Ecco come saperlo

Su YouTube ci sono contenuti di tutti i tipi, compresi lunghi "podcast video" che rappresentano più che altro delle interviste a personaggi appartenenti ai settori più disparati. In questo contesto, tra musica e format vari, non è complesso trovarsi a passare un buon numero di ore sulla piattaforma di Google.

Visto che si fa riferimento anche all'intrattenimento, però, non sempre ci si può rendere conto di quanto tempo si è soliti passare a guardare i video di proprio interesse. Se non avete idea di quali siano le vostre statistiche giornaliere e settimanali, potreste dunque volerci dare un'occhiata mediante una funzionalità ufficiale.

Infatti, l'applicazione di YouTube per dispositivi mobili integra proprio questa tipologia di dati, fornendo una panoramica rapida relativa all'utilizzo della piattaforma Web di Google. Accedere al tutto è in realtà molto semplice, se si conosce l'esistenza di questa possibilità: basta avviare l'app di YouTube, premere sull'icona dell'account presente in alto a destra e selezionare l'opzione "Durata di visualizzazione".

Comparirà dunque a schermo un'indicazione in merito alla media giornaliera del tempo che siete soliti passare su YouTube, nonché un grafico e dei dati relativi ai singoli giorni e all'ultima settimana. Tra l'altro, scorrendo la pagina verso il basso è possibile trovare delle opzioni che consentono eventualmente di prendersi una pausa da YouTube e farsi ricordare quando è ora di andare a dormire. Per maggiori dettagli, potreste voler dare un'occhiata alle linee guida di Google.

Per il resto, a proposito dei contenuti disponibili sulla piattaforma, potrebbe interessarvi sapere che di recente negli USA YouTube ha incorporato Paramount+ e altri servizi.