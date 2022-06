Fare le ore piccole rende più impulsivi: ecco i risultati di uno studio

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista "Chronobiology International", evidenzia come i giovani che preferiscano stare alzati fino a tardi, siano più impulsivi dei loro coetanei che vanno a letto prima, ma non solo.

I ricercatori dell'Università di Surrey e della Brunel University di Londra, hanno studiato come esista una correlazione tra l’essere "un tipo notturno" e l’impulsività. I giovani spesso preferiscono stare alzati fino a tardi, e quelli che lo fanno sono noti per essere a più alto rischio di problemi di salute mentale e ad un uso problematico di sostanze.

Lo studio condotto, ha reclutato 191 partecipanti di età compresa tra 18 e 25 anni che sono stati intervistati in relazione alle loro abitudini quotidiane e nello specifico sulla qualità del sonno, sui livelli di ansia e sul consumo di alcol, caffè e fumo. In una fase successiva è stato effettuato loro un test per valutare i livelli di impulsività.

È stato richiesto di indicare quanto tempo fossero disposti ad aspettare prima di ricevere un'ipotetica ricompensa in denaro. I risultati hanno rilevato che i tipi serali erano più impulsivi, preferendo piccole ricompense immediate rispetto a quelle più grandi ritardate. Questi giovani adulti erano anche più ansiosi (senza per forza i postumi di una sbornia) e riportavano un uso più elevato di alcol, caffeina e sigarette rispetto ai loro coetanei che preferivano andare a letto prima.

I ricercatori hanno poi utilizzato un metodo statistico definito "analisi di mediazione", che ha scoperto che livelli più elevati di impulsività rappresentavano il collante che univa l'essere un tipo serale ed il far uso di alcol, caffeina e sigarette.

Lo studio si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani in modo più efficace sui fattori di rischio ed effettuare degli interventi atti a migliorare la qualità del loro sonno, poiché è proprio questo che potrebbe ridurre l’uso di sostanze e di conseguenze piscologiche come ansia o stress.

Ecco che altro può prevenire una bella dormita!