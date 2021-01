Fino a quante ore al giorno riesce a dormire un gatto?

Abbiamo una cosa in comune con tutti i mammiferi di questa Terra: il sonno, qualcosa di estremamente importante. Anche i pesci lo fanno e, come ben sappiamo, si tratta di una delle attività preferite dai gatti, che dormono tantissimo e anche nei luoghi più alti della casa (c'è una ragione ben precisa).

Questi felini casalinghi dormono tantissimo. Durante i primi giorni di vita di un gattino, e fino alla quarta o quinta settimana circa, stanno nel mondo dei sogni per circa il 90% della giornata, facendo all'incirca 20 ore di sonno al giorno. Si tratta di una cosa importante, perché mentre i gattini dormono vengono rilasciati gli ormoni che stimolano la loro crescita.

Dalla quinta settimana fino al primo anno, il tempo del sonno si riduce fino al 65% del loro tempo, il restante 45% da svegli sarà impiegato per nutrirsi, per fare i bisogni e per il gioco. Tuttavia, una volta superato l'anno di età il tempo della dormita giornaliera aumenta di nuovo intorno al 70% e al 75%; tradotto in ore dalle 15 alle 16 al giorno.

Queste 16 ore di sonno sono generalmente suddivise in varie pennichelle giornaliere, mentre cadranno in uno stato di "sonno profondo" solo una o due volte al giorno. Quando i gatti invecchiano, invece, la loro attività diminuisce e tendono a dormire ancora più ore... arrivando a raggiungere il tempo di sonno di un gattino appena nato; un gatto anziano dormirà all'incirca dall'80% al 90% della giornata: dalle 18 alle 20 ore.

Perché dormono così tanto? Non c'è una risposta universale da parte degli scienziati. Poiché sono degli ottimi cacciatori non devono passare tutto il tempo a cacciare e quindi hanno molte ore buca che passano dormendo. In inverno, inoltre, i gatti preferiscono riposare più a lungo per preservare la massima quantità di calore corporeo possibile.