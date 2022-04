Quante ore di sonno sono ottimali nella mezza età e nella vecchiaia?

Dormire bene e per una quantità di ore ottimale è importante affinché la propria salute rimanga ottima. Dopo avere visto come dormire poco può farci ingrassare, vediamo le ultime ricerche degli esperti su quante ore di sonno sono ideali per persone di mezza età e anziani.

Secondo una recente analisi condotta da scienziati dell'Università di Cambridge e della Fudan University in Cina, pubblicata in queste ore su Nature Aging, sette ore di sonno sono la quantità ideale per gli adulti di età compresa tra 38 e 73 anni. I dati raccolti provengono da ben 500.000 adulti presenti nella UK Biobank ai quali sono state chieste informazioni relative al loro sonno, al benessere e alla salute mentale, e non sono mancati anche alcuni test cognitivi importanti.

Analizzando tutti questi dati, il team ha scoperto che sia la durata del sonno insufficiente che quella eccessiva erano associate a prestazioni cognitive ridotte, mentre sette ore di sonno per notte erano la quantità ottimale di sonno per risultare più attenti e migliorare le proprie abilità di problem solving. Inoltre, le persone che dormivano circa sette ore a notte manifestavano meno sintomi di ansia e depressione.

Secondo gli esperti, una possibile ragione per l'associazione tra sonno insufficiente e declino cognitivo potrebbe essere dovuta all'interruzione del sonno profondo, in quanto la sua interruzione ostacolerebbe la capacità del cervello di “ricaricarsi” durante la notte.

Il professore Jianfeng Feng della Fudan University ha dichiarato: "Anche se non possiamo affermare in modo definitivo che troppo poco o troppo sonno causi problemi cognitivi, la nostra analisi che esamina gli individui per un periodo di tempo più lungo sembra supportare questa idea. Ma i motivi per cui le persone anziane hanno un sonno più scarso sembrano essere complesse, influenzate da una combinazione del nostro corredo genetico e della struttura del nostro cervello".

I ricercatori concludono dunque che i risultati suggeriscono come la durata del sonno insufficiente o eccessiva possa essere un fattore di rischio per il declino cognitivo nell'invecchiamento. Ciò è supportato da studi precedenti che hanno riportato un legame tra la durata del sonno e il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer e la demenza, in cui il declino cognitivo è un sintomo caratteristico.

A tale proposito, in precedenza abbiamo proprio cercato di capire perché dormire diventa difficile con l’invecchiamento.