Oregon: un pezzo di un razzo di SpaceX è stato trovato in un giardino

SpaceX è sicuramente una compagnia aereospaziale privata molto fruttuosa, poiché ultimamente sta lanciando in orbita moltissimi dei suoi razzi... oltre a star sperimentando con la sua nave spaziale di prossima generazione, la chiacchieratissima "Starship", il veicolo che dovrebbe portare l'umanità sulla Luna e successivamente su Marte.

Bene, recentemente le autorità dell'Oregon hanno scoperto un oggetto che ritengono possa essere un detrito di un razzo SpaceX, ma la compagnia aeronautica non sembra esserne troppo sicura. Ad annunciare quanto segue è stato l'ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln venerdì scorso, che ha comunicato di aver trovato i detriti carbonizzati di un razzo Falcon 9.

Una segnalazione analoga è stata riportata tempo fa, quando un contadino di Washington aveva trovato un recipiente in pressione del Falcon 9 dell'azienda di Elon Musk nel suo giardino. Quando SpaceX è stata contatta, ha però affermato di non essere in grado di verificare se fosse una parte del suo razzo solo dalla foto (che troverete in calce alla notizia).

Secondo gli esperti, il detrito proviene da un lancio SpaceX fallito il 4 marzo, quando un razzo Falcon 9 non è riuscito ad accendere il suo secondo stadio. Il booster si è quindi deorbitato ed è caduto nell'atmosfera terrestre, bruciando. La società ha affermato che l'oggetto potrebbe essere un "recipiente a pressione con involucro composito" e, dopo aver recuperato il campione, saranno fatte delle dovute analisi per identificare la provenienza dell'oggetto.

Sicuramente qualcosa che non ci si aspetta di trovare nel proprio cortile.