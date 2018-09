Oregon Scientific annuncia il Back to School 2018: giocattoli educativi ed app in VR

Oregon Scientific, azienda multinazionale produttrice di dispositivi elettronici, è pronta ad accompagnare il ritorno a scuola dei più piccoli con tre prodotti della linea Giocattoli Educativi che rientrano nella nuova promozione Back to School.

Tecnologici e smart, i giocattoli interattivi stimolano l’apprendimento dei bambini in ogni fascia d’età, garantendo un’attività formativa curiosa e divertente per tutta la famiglia. Gli SmartGlobe e il puzzle SmartKids di Oregon Scientific sono i compagni di gioco ideali per imparare in maniera facile e intuitiva: scaricando le app dedicate e inserendo il QR Code sulla confezione si accede ad un mondo di contenuti, quiz e avventure grazie alla realtà aumentata. Animazioni 3D e migliaia di contenuti sempre aggiornati, disponibili in più lingue: i giocattoli educativi Oregon Scientific sono pensati per affiancare i bambini di ogni età durante la crescita, unendo lo studio al divertimento.

Con gli SmartGlobe e i puzzle SmartKids tornare sui banchi di scuola sarà più facile: geografia, storia e molte altre materie non avranno più segreti! I compiti a casa potranno essere intervallati e integrati con un’attività nuova e dinamica, supportata dalle ultime tecnologie e in grado di coinvolgere genitori e figli, in un momento di gioco per tutta la famiglia.

Il puzzle Magic World Jigsaw è un’esperienza formativa e un gioco allo stesso tempo, per indirizzare i bimbi verso contenuti scolastici elementari, in modo spensierato, giocoso e innovativo. Il puzzle è componibile e consultabile in due modi: da un lato la cartina politica della Terra, dall’altro simpatici cartoni animati interattivi che ricordano luoghi e momenti storici del nostro pianeta. L’app scaricabile offre 11 lingue diverse di apprendimento, contenuti in realtà aumentata e animazioni in alta definizione per divertire i più piccoli. Il puzzle contiene più di 194 Stati, con bandiere nazionali e informazioni, per viaggiare alla scoperta del mondo insieme a tutta la famiglia. Il puzzle ha un prezzo al pubblico di 19,99 Euro.

Mappamondo interattivo, ideale per l’apprendimento dinamico e smart dei bambini di oggi, Smart Globe Air è molto più di un semplice mappamondo! Perfetto per lo studio da tavolo, Smart Globe Air può essere trasportato… ovunque! È, infatti, possibile sgonfiare e piegare il mappamondo, portarlo comodamente con sé e allargare il divertimento ad amici e parenti. Lo Smart Globe Air contiene migliaia di informazioni interattive per imparare di più sul nostro mondo: animali, clima, geografia, storia, dinosauri e tanto altro. I contenuti 3D sono aggiornabili tramite l’app Smart Globe, per continuare a stupire i più piccoli e stimolare la loro curiosità! Il mappamondo ha un prezzo di 14,99 Euro.

“STEM Approved”, il mappamondo interattivo Smart Globe Explorer contiene quiz, sfide e oltre 20.000 contenuti educativi aggiornabili per tre fasce d’età (5-8 anni, 9-14 anni e +15). Con 42 giochi in italiano da 1 a 4 giocatori (e possibilità di scaricare tramite aggiornamenti anche francese e spagnolo) si può aprire il mappamondo e studiarne l’interno, dalla crosta terrestre fino al nucleo, o esplorare il sistema solare tramite la realtà aumentata e l’app scaricabile, viaggiare per i paesi della Terra e rispondere alle domande di Patrick, il compagno interattivo Oregon Scientific! Il gioco include la cartina dell’Italia estraibile su cui poggiare Smart Globe Explorer e una Smart pen senza fili, per scoprire i monumenti del mondo, parlare con i personaggi storici del passato o… incontrare un dinosauro in 3D!