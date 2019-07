Oregon Scientific racconta lo sbarco sulla Luna con lo Smartglobe Explorer

Era il 20 luglio 1969 quando l’astronauta Amstrong toccò il suolo lunare per la prima volta nella storia. Oggi, a distanza di 50 anni, la Luna rimane un satellite affascinante e misterioso che stuzzica la fantasia di grandi e piccini. Ma per quest'ultimi arriva un interessante giocattolo da parte di Oregon Scientific.

Per far rivivere ai bambini questa grande impresa scientifica e umana, che fa sognare ancora a distanza di tempo, Oregon Scientific, azienda produttrice di smart device, ha pensato allo SmartGlobe Explorer AR. Chi durante l’infanzia non ha immaginato almeno una volta di diventare astronauta, costruendo caschi di cartone e mimando l’iconica camminata rallentata!



Utilizzando l’app dedicata AR SmartGlobe, i bambini saranno protagonisti della fantastica esperienza dello sbarco sulla Luna, grazie alle oltre 20.000 storie sull’astronomia e la geografia e le 42 attività dedicate.

Si tratta del primo e unico mappamondo apribile, dotato di una Smart Pen, guiderà i piccoli esploratori in un viaggio in 3D al centro della terra e attraverso il sistema solare. Agli avventurieri dai 5 ai 15 anni basterà aprire il globo per lanciarsi in un’entusiasmante avventura alla scoperta della terra con i continenti, paesi, paesaggi, animali e popolazioni, e del sistema solare con i pianeti. I bambini potranno imparare divertendosi con le 42 attività integrate in 4 lingue diverse e le oltre 20.000 storie sorprendenti sulla storia, la geografia, le discipline umanistiche e tanto altro. Dotato di App dedicata AR SmartGlobe, disponibile su Apple Store o Google Play.

SmartGlobe Explorer sarà disponibile al prezzo consigliato di 129,99 Euro.