L'Oregon Vortex, in questa cittadina un campo magnetico deforma l'ambiente?

L'Oregon Vortex è una zona di Gold Hill, negli Stati Uniti, dove si verificano degli effetti particolari che molti credono siano il risultato di proprietà paranormali (guarda caso chi dice così è anche interessato a vendere i biglietti per visitare l'area). Il luogo, tuttavia, è molto particolare ma non da un punto di vista magico, ma scientifico.

Tra gli strani fenomeni del sito vengono riportate persone che non riescono a stare dritte e che tendono a orientarsi naturalmente verso nord; oggetti che possono essere visti rotolare in salita (un fenomeno che vi avevamo già spiegato noto come "gravity hill"); e soggetti che sembrano essere più alti quando si trovano in determinati punti.

C'è chi afferma che questi effetti siano causati da "un campo di forza sferico, metà sopra il suolo e metà sotto il suolo", ma altri hanno esaminato ciò che accade nel sito e hanno fornito alcune spiegazioni razionali molto più probabili. Tutto può essere spiegato dalla logica.

La mancanza di equilibrio può essere spiegata dall'inclinazione del luogo; mentre la pendenza della gente verso nord, invece, da un "comportamento sensato per un animale alto e bipede che sta cercando di evitare di cadere", afferma un ricercatore che ha esaminato l'argomento per Oregonians for Science and Reason.

Gli oggetti che possono essere visti rotolare in salita e i soggetti che sembrano essere più alti quando si trovano in determinati luoghi, così come può essere osservato in questo video, è un effetto dato da una banale illusione ottica. "Se l'orizzonte non può essere visto o non è in piano, allora potremmo essere ingannati da oggetti che ci aspettiamo siano verticali ma in realtà non lo sono. Se gli alberi in una linea diventano più grandi o più piccoli con la distanza, il nostro senso della prospettiva è offuscato. Gli oggetti lontani possono sembrare più piccoli o più grandi di quanto non siano in realtà", ha affermato il matematico Philip Gibbs.

Insomma, nessuna zona paranormale: l'Oregon Vortex è solo un luogo fortemente pubblicizzato ma che nasconde molte caratteristiche interessanti da spiegare.